Migranti: appello Mare Jonio, non abbiamo più acqua

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - "Il personale sanitario di bordo della Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria". Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. "A creare allarme è la mancanza di acqua destinata a uso igienico e alle altre necessità di bordo, mancanza che si protrae da ormai 40 ore e di cui le autorità sono informate già dalle prime ore di ieri mattina ", hanno spiegato.



"Sottolineiamo che questa emergenza - prosegue la nota di Mediterranea - non può evidentemente essere risolta con il semplice invio di bottiglie di acqua. Allarmante inoltre la presenza a bordo di rifiuti derivanti dal salvataggio e dalla permanenza a bordo dei naufraghi, come i vestiti impregnati di benzina e di deiezioni". "Il rischio di malattie comunitarie - conclude la nota della Ong - è aggravato dalla mancanza d'acqua, con conseguenti possibili danni per la salute di naufraghi ed equipaggio".



A bordo della Mare Jonio, alla quale è stato proibito l'ingresso nelle acque territoriali, si trovano ancora 34 migranti, dopo lo sbarco ieri intorno a mezzanotte di 64 donne, bambini e naufraghi più 'vulnerabili' con esigenze sanitarie autorizzati dal Viminale a raggiungere la terraferma. Tra le donne giunte a Lampedusa alcune sono incinte, mentre i bambini sono stati evacuati dalla nave insieme ai loro familiari. Le condizioni del mare sono in peggioramento e la Ong sollecita una soluzione che possa consentire l'attracco della nave a Lampedusa o in qualche altro porto italiano. "Chiediamo, con forza, che questi naufraghi, insieme all'equipaggio, possano sbarcare il prima possibile - è l'appello lanciato da Mediterranea - . A bordo la situazione rimane precaria".