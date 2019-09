Festival Giornalisti del Med, i temi della seconda giornata

OTRANTO (LECCE) - Tanti temi e quattro diversi appuntamenti a partire dalle ore 20.30 fra Piazza del Popolo e Largo Porta Alfonsina domani per la seconda giornata dell'XI edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto. "Far Web", turismo, diritto all'informazione, Islam e donne, gli argomenti che saranno affrontati da rappresentati delle istituzioni, operatori, esperti, accademici e giornalisti.



Alle 20.30 in Piazza del Popolo si parlerà di "Far Web": verso nuovi modelli di controllo?", con gli interventi di Oronzo Trio, dell'Università del Salento; Maria Pia Vigilante, avvocata; Leo Palmisano, sociologo. A moderare l'incontro sarà Antonio Della Rocca, del Corriere del Mezzogiorno. Sempre in Piazza del Popolo si proseguirà alle ore 22 con un incontro su "Turismo, bandiere blu, incoming, fare impresa. Il ruolo strategico della Puglia nell'ambito del Mediterraneo", con Loredana Capone, assessore all'Industria culturale e turistica della Regione Puglia; Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto; Alessandro Garofalo, esperto di formazione manageriale.



Moderatore sarà Massimo Salomone, coordinatore del gruppo tecnico per il turismo di Confindustria Puglia.



Intanto alle ore 20.30, a Largo Porta Alfonsina, si discuterà di "Diritto all'informazione e dovere di rettifica", con gli interventi di Daniele Piervincenzi, Rai 2; Antonio De Donno, procuratore della Repubblica di Brindisi; Paolo Di Giannantonio, Tg1 Rai. A moderare l'incontro sarà Patrizio Nissirio, giornalista dell'Ansa.



A seguire, sullo stesso palco, sarà la volta di "Il dialogo possibile. Islam, diritti sociali e condizione femminile", con gli interventi di Anna Grazia Maraschio, consigliera di parità della Regione Puglia; Luigi Spedicato, sociologo; Cristina Giudici, Nuove Radici World. Moderatrice sarà Ilaria Pellegrino, giornalista.