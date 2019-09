Israele: sondaggio, Lieberman determinante per neo governo

TEL AVIV - A 2 settimane esatte dal voto del 17 settembre, il nazionalista laico Avigdor Lieberman sembra avere in mano, ancora una volta, le sorti del prossimo governo israeliano. Con i 9 seggi che gli assegna un sondaggio di oggi di Walla, Lieberman è determinante per qualsiasi maggioranza, visto che il Likud di Benyamin Netanyahu e Blu-Bianco dello sfidante Benny Gantz sono appaiati a 32/31 deputati. Questa la distribuzione dei seggi in base al sondaggio: Likud-Netanyahu 32, Blu-Bianco-Gantz 31, Lista Araba Unita 10, Yemina 9, Lieberman 9, religiosi ortodossi 15, Campo democratico (Ehud Barak più sinistra Meretz) 7, Laburisti (Peretz più Gesher) 7.



La possibile coalizione di destra (Likud, Yamina, religiosi) sarebbe a 56, quella di centro sinistra (Blu-Bianco, Campo democratico, Laburisti) a 55 a patto che la Lista Araba entrasse e fosse accolta nella coalizione. In ogni caso Lieberman è determinante per superare la soglia dei 61 deputati che, su 120 alla Knesset, formano la maggioranza. Proprio oggi Netanyahu ha fatto sapere di aver cancellato il viaggio di stato in India previsto prima delle elezioni.