Tunisia: già al lavoro missione osservatori elettorali Ue

TUNISI - Su invito della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie), l'Unione europea ha dispiegato una missione di osservazione elettorale (Moe) per le elezioni presidenziali del 15 settembre e le elezioni legislative del 6 ottobre 2019 in Tunisia, un decisione in linea con la politica di sostegno dell'Unione europea al consolidamento democratico della Tunisia dal 2011. "Una squadra di 10 esperti elettorali è già a Tunisi dal 23 agosto scorso, ad essa si sono aggiunti il 2 settembre 28 osservatori a lungo termine che da oggi sono schierati in tutte le regioni del paese, che verranno affiancati da altri 28 osservatori a breve termine durante le varie giornate elettorali" ha dichiarato oggi il vice capo della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (UE-EOM) in Tunisia Marie-Violette Cesar. Per le giornate di voto sono previsti in tutto circa 100 osservatori europei, che verranno raggiunti da una delegazione di membri del Parlamento europeo per le elezioni legislative. Il mandato della missione è osservare e analizzare l'intero processo elettorale al fine di effettuare una valutazione imparziale, neutrale e obiettiva delle operazioni. Dopo le votazioni, la missione di osservazione elettorale dell'Ue presenterà pubblicamente una dichiarazione contenente le sue conclusioni preliminari sul processo elettorale. Un rapporto analitico completo verrà invece pubblicato in seguito. Questo rapporto includerà raccomandazioni per le prossime elezioni. La missione di osservazione elettorale dell'Ue, la quarta dal 2011, è guidata dall'osservatore capo Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, che sarà in Tunisia la prossima settimana, ha detto Marie-Violette Cesar.