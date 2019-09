ANSAmed - Agenda settimanale dal 9 al 15 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 6 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 9 al 15 settembre: LUNEDI' 9 SETTEMBRE GINEVRA - Onu, 42/a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (fino al 27) AMMAN - Ue, visita del commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides in Giordania.



TUNISI - Città della Scienza - Giornate tuniso-europee della Scienza e dell'Innovazione, in collaborazione con l'Ue (anche il 10) MARTEDI' 10 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, il presidente eletto della Commissione Europea Ursula Von der Leyen presenta il nuovo team della Commissione.



ROMA - Senato, voto di fiducia sul governo.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Amélie de Montchalin, Segretario di Stato per l'Europa della Francia; e riceve Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati.



MERCOLEDI' 11 SETTEMBRE ISTANBUL - Ue, visita del commissario per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici in Turchia.



GIOVEDI' 12 SETTEMBRE RADES (TUNISIA) - Amichevole tra il Brescia calcio e il Club Africain di Tunisi, che festeggia i 100 anni dalla sua fondazione. VENERDI' 13 SETTEMBRE HELSINKI - Ue, Eurogruppo e Ecofin (anche il 14) SABATO 14 SETTEMBRE Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 15 SETTEMBRE TUNISIA - Elezioni presidenziali.



