Cipro: Turchia, inutili negoziati senza convinzione

ISTANBUL - "Non c'è alcun interesse ad avviare senza convinzione i negoziati" sulla riunificazione di Cipro. Lo ha detto stamani il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, all'indomani del suo incontro con il leader turco-cipriota Mustafa Akinci.



Ankara sostiene che qualsiasi gestione di un'eventuale futura amministrazione dell'isola dovrà svolgersi in condizione di parità tra i greco-ciprioti e la minoranza turco-cipriota del nord. Cipro è divisa in due parti dal 1974, quando la Turchia la invase militarmente in risposta a un tentativo di golpe filo-greco.



Cavusoglu ha inoltre ribadito l'intenzione di Ankara di proseguire le controverse esplorazioni in cerca di idrocarburi nel Mediterraneo orientale in una zona economica rivendicata da Nicosia come esclusiva.