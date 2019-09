Migranti: Conte, penalità per chi non accoglie nell'Ue Premier incontra Tusk, chiede meccanismo comune per rimpatri



Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk incontra il premier Giuseppe Conte a Bruxelles BRUXELLES - "Chi non parteciperà" alla ripartizione dei migranti a livello europeo "ne risentirà molto, in misura consistente, sul piano finanziario". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'incontro avuto con il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. Per Conte, inoltre, il meccanismo dei rimpatri deve essere gestito a livello europeo.

