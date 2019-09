ANSAmed - Agenda settimanale dal 16 al 22 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 13 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 16 al 22 settembre: LUNEDI' 16 SETTEMBRE PALERMO - Prosegue #Settembre Unesco, una serie di eventi, incontri, visite guidate e notti bianche alla scoperta dei siti arabo-normanni di Palermo e dintorni (fino al 29) NAPOLI - Prosegue Ethnos, festival internazionale di Musica etnica (fino al 29) PAESTUM - Hotel Ariston - Convegno sul tema 'Come cambia il territorio. Cambiamenti climatici e sviluppo: strumenti di supporto all'adattamento locale' promosso dalla Fondazione CMCC.



MARTEDI' 17 SETTEMBRE Nessun evento di rilievo da segnalare MERCOLEDI' 18 SETTEMBRE ROMA - Conferenza stampa di annuncio da parte dell'Unhcr del vincitore del Nanson Refugee Award per la regione Europa.



BEIRUT - Beirut Art Fair (fino al 22) GIOVEDI' 19 SETTEMBRE MALTA - Vertice dei ministri degli Interni di Germania, Francia, Italia, Malta e Finlandia per cercare di raggiungere una soluzione su un meccanismo temporaneo per gestire gli sbarchi di migranti nel Mediterraneo centrale.



EL GOUNA (EGITTO) - Festival internazionale di cinema di El Gouna (fino al 27) VENERDI' 20 SETTEMBRE SAN VITO LO CAPO - Al via la 22/a edizione del Cous Cous Fest, festival internazionale dell'integrazione culturale (fino al 29) SABATO 21 SETTEMBRE BISERTA - Forum del Mare (Sea Forum) organizzato da Tunisia e Francia.



DOMENICA 22 SETTEMBRE Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed).