Siria: ad Ankara summit Erdogan-Putin-Rohani su Idlib Nuovo incontro del trio di Astana, in agenda anche bilaterali

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 SET - I presidenti di Turchia, Russia e Iran si riuniscono oggi ad Ankara per il loro quinto vertice sulla Siria nel formato dei colloqui di Astana in due anni e mezzo. Al centro del confronto tra Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin e Hassan Rohani - che avranno anche colloqui bilaterali prima del summit - c'è la situazione a Idlib, ultima roccaforte degli insorti nel nord-ovest del Paese, dove nei giorni scorsi sono ripresi i raid aerei governativi e russi, rompendo di fatto la tregua dichiarata a fine agosto da Mosca.



La Turchia ha lanciato l'allarme su una possibile nuova ondata di rifugiati da Idlib, sostenendo di non essere in grado di affrontarla e minacciando di lasciare via libera a chi voglia dirigersi in Europa.



I bombardamenti su Idlib hanno colpito aree abitate da civili e controllate da miliziani anti-regime, tra cui sigle della galassia qaedista. Nella regione Ankara è presente con i suoi militari in 12 postazioni di osservazione e sostiene alcuni dei gruppi ribelli. Secondo l'Onu, nell'area vivono ammassati circa tre milioni di civili e centinaia di migliaia sono stati sfollati dall'offensiva lealista degli ultimi tre mesi.



Nell'agenda dei tre presidenti c'è anche il tentativo di riavviare un "processo politico duraturo" in Siria, in particolare attraverso la costituzione di una commissione costituzionale. Tra le priorità di Ankara c'è anche la situazione nel nord della Siria a est del fiume Eufrate, controllato dalle milizie curde dell'Ypg con il sostegno americano. Erdogan ha annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di reinsediarvi un milione dei 3,6 milioni di rifugiati siriani attualmente in Turchia, utilizzando la zona di sicurezza concordata con gli Stati Uniti per allontanare i curdi dal confine.(ANSA)