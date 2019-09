Israele vota. Netanyahu: 'Elezioni serrate, come dice Trump' Testa a testa Likud-partito di Gantz. Exit-poll alle 20 italiane

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 SET - Oltre sei milioni di israeliani si stanno recando alle urne per scegliere una nuova leadership dopo che le politiche dell'aprile scorso si sono concluse con uno stallo fra il Likud del premier Benjamin Netanyahu e il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz. In tutto il Paese i seggi sono stati aperti alle 7 locali (le 6 in Italia) e si chiuderanno alle 22 (le 21 in Italia). Allora tre reti televisive nazionali pubblicheranno i rispettivi exit-poll. I risultati definitivi saranno resi noti nella giornata di domani.



Negli ultimi sondaggi il Likud e Blu Bianco appaiono ancora affiancati e relativamente lontani dall'obiettivo di raggiungere la maggioranza parlamentare di 61 seggi. Per motivi di sicurezza, dalla scorsa notte restano chiusi i valichi di transito verso la Cisgiordania e verso Gaza.



"Il presidente Trump ha detto ieri che queste elezioni sono serrate ed io posso confermarvelo", ha detto Netanyahu nel suo seggio a Gerusalemme dove ha votato con la moglie Sarah. "Faccio appello a tutti i cittadini - ha aggiunto - di andare a votare come abbiamo fatto noi due".



"Si tratta di una competizione serrata - ha proseguito Netanyahu rivolgendosi ai sostenitori - e l'unico modo di vincere è di non sprecare il voto con altri partiti che non superano la soglia di ingresso alla Knesset (parlamento) come 'Otzmà' (radicali di destra, ndr), oppure la lista di Naftali Bennett e Ayelet Shaked. Votate Likud".



"Chi adesso si sveglia e progetta di andare in spiaggia - ha detto ancora - che vada prima a votare assieme ai vicini, e voti Likud. Altrimenti avrete come premier Benny Gantz e poi Yair Lapid", i dirigenti del partito centrista Blu-Bianco.



Nella previsione che i candidati potessero lasciarsi andare a dichiarazioni propagandistiche, la Commissione centrale elettorale ha vietato alle televisioni di trasmettere le loro dichiarazioni nei seggi. L'intervento di Netanyahu è stato poi rilanciato dal sito del quotidiano Israel ha-Yom.



Gantz ha votato assieme con la moglie vicino alla propria abitazione in un seggio di Rosh ha-Ayn, a nord-est di Tel Aviv.



All'ingresso del seggio è stato accolto da una piccola folla di sostenitori con cui si è brevemente intrattenuto.