Tunisia: osservatori Ue, presidenziali svolte regolarmente Raccomandata maggiore parità diritti candidati in campagna

(ANSAmed) - TUNISI, 17 SET - Le elezioni presidenziali del 15 settembre sono state ben organizzate e il giorno delle votazioni si è svolto in un'atmosfera pacifica e ordinata. E' quanto afferma in una nota la Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EU EOM). "La Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) ha effettuato i preparativi in modo efficiente, nonostante un calendario ridotto a causa delle elezioni presidenziali anticipate", ha dichiarato Fabio Massimo Castaldo, capomissione e vicepresidente del Parlamento europeo che ha presentato alla stampa le prime conclusioni della sua squadra sull'attuale processo elettorale. "Il primo turno delle elezioni presidenziali è un altro passo nella costruzione della democrazia tunisina, che è confermato come modello nella regione", ha affermato Castaldo. "La missione di osservazione elettorale dell'Ue ha valutato in modo trasparente il voto e le operazioni di spoglio in quasi tutti i 510 seggi elettorali oggetto di osservaziione. La missione era presente in tutti i centri di raccolta dei risultati per il follow-up della compilazione, che è stata condotta secondo le procedure. Ad oggi, l'Isie ha dimostrato indipendenza e imparzialità e mantenuto la fiducia delle parti interessate. La campagna elettorale è stata pluralista e le libertà fondamentali sono state rispettate, nonostante lo stato di emergenza in vigore. Le campagne sul campo, le attività sui social media e i pannelli pubblicitari hanno generalmente permesso ai candidati di essere visibili. Pur riconoscendo l'indipendenza della magistratura, la Missione rileva che le autorità interessate non hanno adottato le misure necessarie per consentire a tutti i candidati di fare campagna conformemente al principio delle pari opportunità previsto dalla legge tunisina. I media audiovisivi, cartacei e online hanno ampiamente coperto la campagna. Per la prima volta, l'organizzazione di dibattiti televisivi con i candidati ha parzialmente soddisfatto le aspettative di informazione dei cittadini. Il divieto di campagna su supporti audiovisivi non autorizzati non è pero' stato rispettato. L'uso significativo di informazioni false ha segnato l'attività dei social network durante la campagna. Inoltre, la mancanza di un adeguato quadro giuridico per il monitoraggio della campagna online ha comportato una mancanza di trasparenza nel finanziamento delle campagne sui social network. Il controllo sui conti correnti delle campagne elettorali dei vari candidati, si e' rivelato un meccanismo troppo lento, e non garantisce l'uguaglianza tra i candidati. Inoltre, la recente modifica della legge elettorale, per rispettare il calendario costituzionale a seguito della morte del presidente Essebsi, ha ridotto la durata del contenzioso, il che può avere un impatto sul diritto a un ricorso effettivo". (ANSAmed).