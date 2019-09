Tunisia:al 71% scrutinio confermati in testa Saied-Karoui In mattinata attesa proclamazione risultati preliminari finali

(ANSAmed) - TUNISI, 17 SET - La Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) ha annunciato i risultati preliminari delle elezioni presidenziali tunisine, basati sullo scrutinio del 71% delle schede scrutinate. Confermati i dati precedenti: in testa il giurista indipendente Kais Saied con il 18,8%, seguito dal magnate Nabil Karoui, in carcere con l'accusa di riciclaggio ed evasione, con il 15%. I due, quindi, si sfideranno al ballottaggio.



A seguire il numero due del partito islamico Ennhadha, Abdelfattah Mourou, con il 13%, seguito dal ministro dimissionario della Difesa, Abdelkrim Zbidi con il 10,3% e dal premier uscente Youssef Chahed con il 7,4%, Bassa l'affluenza al 45,02% in Tunisia e al 19,7% all'estero.



In mattinata sono attesi i risultati definitivi. Una volta esaurito il termine per i ricorsi, il secondo turno potrà essere fissato al massimo entro il 13 ottobre. Secondo l'Isie c'è anche la possibilità che la data del ballottaggio coincida con quella delle elezioni legislative del 6 ottobre. (ANSAmed).