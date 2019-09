Centemero,lotta a terrorismo priorità assemblea Mediterraneo 'Rapporto di metà anno conferma attività incisiva'

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Il rapporto di metà anno dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo conferma un'attività incisiva sul contrasto al terrorismo e per lo sviluppo economico di tutta l'area". E' quanto sottolinea, in una nota, Giulio Centemero (Lega), co-chairman del panel economico dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.



"In questi anni il contrasto al terrorismo, all'estremismo violento e alla radicalizzazione sono stati trai principali obiettivi dell'Assemblea" prosegue precisando che "l'attività diplomatica dell'Assemblea è stata svolta in collaborazione con alcune tra le più importanti organizzazione mondiali quali ad esempio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite-Comitato antiterrorismo. In qualità di co-chairman del panel economico dell'Assemblea ho personalmente lavorato ad alcuni temi specifici: lo sviluppo di mercati più forti e integrati attraverso legislazioni armonizzate sugli investimenti, facilitazione degli scambi, crescita delle Pmi, creazione di posti di lavoro e formazione professionale, istruzione superiore, applicazione di nuove tecnologie e identificazione di opportunità specifiche per la nostra gioventù".



In particolare - conclude - "il tema dei mercati del capitale per la crescita è stato affrontato durante la riunione del panel economico tenutosi lo scorso 4 luglio presso la prestigiosa sede di Borsa Italiana in Piazza Affari a Milano".(ANSA).