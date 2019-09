Conte a Sarraj, rafforzare cooperazione su migranti Auspicio maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu

(ANSAmed) - ROMA, 18 SET - Nel corso dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj è stata segnalata "la fortissima sensibilità dell'opinione pubblica italiana sulle gravi condizioni umanitarie, le questioni migratorie e la gestione dei centri di detenzione. Esortiamo da tempo una sinergia più forte con le agenzie Onu sul terreno. Auspichiamo che Serraj possa garantire un forte senso di responsabilità e confidiamo molto nella cooperazione esistente tra le Autorità competenti dei due Paesi". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.



Nell'incontro, affermano ancora la fonti, "Conte ha ribadito il sostegno italiano al Governo di Accordo Nazionale e nel contempo l'invito a continuare a farsi parte attiva per un ritorno ad un processo virtuoso e pacifico. Il terrorismo è una preoccupazione internazionale. Conte, come in precedenti occasioni, ha invitato Serraj a fare uno sforzo per contrastare le frange estremiste annidate tra le milizie. L'Italia ritiene che non vi possa essere alcuna soluzione militare e che la soluzione politica sia l'unica davvero sostenibile". (ANSAmed)