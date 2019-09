Siria: Turchia, basi congiunte con Usa per pattugliamenti Nella safe zone al confine, 'grande conquista, cacciamo i curdi'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 19 SET - La Turchia vuole creare basi militari congiunte "permanenti" con gli Usa nel nord-est della Siria per condurre i pattugliamenti dell'area al confine turco, che secondo l'intesa bilaterale del mese scorso dovrebbe trasformarsi in una zona di sicurezza. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, sostenendo che si tratta di "una grande conquista" e che "i terroristi" curdi dell'Ypg "verranno cacciati da lì". "Numero e collocazione" delle basi, ha precisato, dovranno essere definiti in colloqui con le autorità americane. La 'safe zone', concordata su pressione del governo di Recep Tayyip Erdogan, che in alternativa ha minacciato un'offensiva anti-curda, è ancora oggetto di confronto con gli Usa circa la sua estensione e gestione. La Turchia ha inoltre dichiarato di volerne espandere i margini, in modo da reinsediarvi almeno 2 milioni dei 3,6 milioni di rifugiati siriani attualmente presenti sul suo territorio. Militari di Ankara e Washington conducono già da alcune settimane pattugliamenti congiunti aerei e terrestri in quest'area del nord della Siria a est del fiume Eufrate. (ANSAmed).