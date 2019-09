Tunisia: ambasciata Italia, 'paese perla democrazia nel Med' L'elogio sui profili social dopo elezioni

(ANSAmed) - TUNISI, 19 SET - La Tunisia ha confermato di essere una "perla di democrazia nel Mediterraneo". Lo scrive sui propri profili social l'ambasciata d'Italia in Tunisia in relazione allo svolgimento del primo turno delle elezioni presidenziali del 15 settembre scorso. "Complimenti alla Tunisia e all'Isie (Commissione superiore indipendente per le elezioni) per aver ben organizzato il primo turno delle elezioni presidenziali ed averne assicurato uno svolgimento ordinato", si legge in una nota pubblicata su Facebook e Twitter. (ANSAmed)