ANSAmed - Agenda settimanale dal 23 al 29 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 20 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 23 al 29 settembre: LUNEDI' 23 SETTEMBRE CITTA' VARIE - Climate Action Week, su invito di Greta Thunberg (fino al 27) LA VALLETTA - Ue, riunione dei ministri degli Interni sull'immigrazione MADRID - Scioglimento del parlamento prima delle elezioni del 10 novembre PARIGI - Conferenza stampa organizzata da Carola Rackete, capitano di Sea Watch 3, e Aurélien Taché, membro della Val d'Oise MARTEDI' 24 SETTEMBRE MADRID - Decisione della Corte Suprema sull'esumazione dell'ex dittatore Franco GERUSALEMME - Audizione della Corte suprema d'appello israeliana contro l'espulsione di Omar Shakir, direttore di Human Rights Watch TUNISI - 14/a edizione del Salone Internazionale dell'Agricoltura, dei Macchinari agricoli e della Pesca (fino al 29) MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE BAIKONOUR (KAZAKISTAN) - Tre astronauti decollano per la ISS, tra cui l'emiratino Hazza Ali Almansoori BARCELLONA - Processo per disobbedienza al presidente dell'indipendenza catalana Torra (fino al 26) GIOVEDI' 26 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Andrej Plenkovic, primo ministro croato VENERDI' 27 SETTEMBRE Nessun evento di rilievo da segnalare SABATO 28 SETTEMBRE GERUSALEMME - Anniversario della morte del leader israeliano e premio Nobel per la Pace Shimon Peres DOMENICA 29 SETTEMBRE CITTA' DEL VATICANO - Il Papa celebra la 105/maGiornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, sul tema "Non si tratta solo di migranti" ATENE - Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum (MR&H) (fino al 31).



(ANSAmed).