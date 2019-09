Tunisia: presidenziali, presentati finora 6 ricorsi Fra questi quello del ministro della Difesa Zbidi

(ANSAmed) - TUNISI, 20 SET - Sono 6 i candidati alle presidenziali tunisine che hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo per contestare i risultati preliminari pubblicati dalla Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie).



Lo ha annunciato l'ufficio media del tribunale amministrativo secondo il quale i ricorrenti sono Seifeddine Makhlouf, Abdelkarim Zbidi, Slim Riahi, Néji Jelloul, Hatem Boulabiar, Youssef Chahed.



Per Sami Ben Slama, ex membro dell'Isie il ricorso "più pericoloso" è quello presentato dal ministro della Difesa, Abdelkarim Zbidi. "Ciò a causa di motivi che non lasciano molto spazio di manovra alla giustizia poiché riguardano la pubblicità politica usata da Abdelfattah Mourou e Nabil Karoui durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali, grave violazione della legge elettorale che, se provata, avrebbe come conseguenza la cancellazione dei risultati di ciascun candidato.



A supporto del ricorso di Zbidi due misure sanzionatorie adottate dall'Autorità Indipendente per la comunicazione audiovisiva (Haica) dopo il 10 settembre, contro la televisione privata Zitouna Tv in relazione al candidato del partito islamico Ennhadha, Abdelfattah Mourou, e contro Nessma Tv per il magnate Nabil Karoui. "Abdelkarim Zbidi nel suo ricorso non domanda che venga rifatto il primo turno delle elezioni ma di annullare i risultati di Mourou e Karoui", ha affermato Ben Slama. Néji Jelloul e Slim Riahi denunciano nei loro ricorsi invece il trattamento ingiusto dell'Isie nei confronti dei vari candidati e chiedono l'annullamento di tutti i risultati e la ripetizione della tornata elettorale in modo che venga garantita la parità di chance a tutti i candidati. La fissazione della data del ballottaggio , che vedrà sfidarsi il conservatore Kais Saied ed il magnate in cella Nabil Karoui, dipende dall'esito di questi ricorsi. (ANSAmed)