Balcani: Mogherini, decisione su Albania-Macedonia cruciale

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 SET - La decisione di aprire i negoziati d'adesione all'Ue con l'Albania e la Macedonia "è cruciale non solo per entrambi i Paesi, ma per l'intera regione e per l'Ue stessa": è quanto ha riaffermato l'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, durante la tradizionale cena di lavoro con i leader dei Balcani occidentali a margine della 74/a Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo rende noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae).



Mogherini e i capi di Stato e di governo balcanici hanno espresso sostegno anche per la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo, auspicando si possa giungere "rapidamente ad un accordo giuridicamente vincolante sulla piena normalizzazione delle relazioni" tra i due Paesi, sottolinea il Seae.



Nel corso della riunione, tutti i leader balcanici hanno riconfermato il loro "forte impegno nei confronti della prospettiva europea" garantendo che "i lavori sulle riforme e la cooperazione regionale continuano".Alla cena di lavoro con Mogherini, riferiscono i media a Belgrado, hanno partecipato i ministri degli esteri di Serbia e Bosnia-Erzegovina, Ivica Dacic e Igor Crnadak, il premier macedone Zoran Zaev, il presidente del Kosovo Hashim Thaci. Assente il premier albanese Edi Rama, che aveva precipitosamente interrotto il suo viaggio negli Usa nel fine settimana a causa del forte terremoto che ha colpito il suo Paese. Oggi tuttavia Rama ha deciso comunque di recarsi a New York. Mogherini, in rappresentanza della Ue, media in particolare nel dialogo sul Kosovo fra Belgrado e Pristina, bloccato da quasi un anno per i dazi maggiorati del 100% imposti dal Kosovo sull'import da Serbia e Bosnia-Erzegovina. Nella nuova commissione europea che si insedierà dal primo novembre Federica Mogherini sarà sostituita alla guida della diplomazia Ue dal ministro degli esteri spagnolo Josep Borrell. (ANSAmed)