Spagna: Corte Suprema, via libera a spostamento resti Franco

(ANSAmed) - ROMA, 24 SET - La Corte suprema spagnola ha approvato l'esumazione dei resti di Francisco Franco dalla Valle dei Caduti, il monumento costruito per commemorare le vittime della guerra Civile, affinché siano sepolti nel cimitero El Pardo. Lo rende noto el Pais. Si tratta di una volontà espressa dal governo socialista del premier Pedro Sanchez al suo arrivo, lo scorso anno, alla Moncloa, ma bloccata poi dalla giustizia per un ricorso della famiglia di Franco, contraria alla rimozione.



Oggi, ha scritto Sanchez, "viviamo una grande vittoria della democrazia spagnola", grazie alla decisione della Corte suprema.



"La determinazione a riparare le sofferenze delle vittime di Franco ha sempre guidato l'azione del governo", ha affermato il premier in un tweet, poco dopo l'annuncio della decisone della Corte. (ANSAmed).