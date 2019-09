Di Maio, stabilizzare la Libia per fermare le partenze 'Bene l'accordo di Malta ma ridistribuire migranti non risolve'

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Il problema dei migranti non si risolve distribuendoli negli altri Paesi europei ma fermando le partenze e per questo siamo impegnati in vari colloqui sulla stabilità della Libia, per fermare il conflitto e evitare che il Paese diventi ulteriormente una rotta di migranti verso l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Sky News nel corso della sua missione a New York. Di Maio si è detto "contento" per l'accordo raggiunto a Malta "ma non voglio enfatizzarlo". (ANSAmed).