Siria: Fratelli musulmani rifiutano comitato costituzionale

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 SET - I Fratelli musulmani siriani rifiutano la formazione del tanto atteso comitato costituzionale siriano, annunciata lunedì scorso dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres dopo 20 mesi di negoziati, mediati dalle Nazioni Unite, tra governo siriano, opposizioni e potenze straniere. Il movimento islamico, costola della Fratellanza musulmana mondiale fondata un secolo fa in Egitto, gode di un consenso popolare in diverse aree siriane e ha svolto per decenni e fino agli anni '80 del secolo scorso un ruolo importante nelle dinamiche politiche siriane. In un comunicato apparso sul profilo ufficiale della Fratellanza musulmana siriana su Facebook, il movimento afferma che "il cuore del problema in Siria non è la costituzione o le elezioni, né avere un seggio in parlamento, ma è che il paese è governato da una dittatura repressiva e basata sui servizi di sicurezza, che non crede nella costituzione, nei diritti umani, nella libertà e nella dignità". I Fratelli musulmani circa un anno fa si erano ritirati dal processo di formazione del comitato costituzionale. I lavori per la sua creazione erano cominciati all'inizio del 2018 su iniziativa della Russia, principale alleato del governo siriano.



Il comitato, che secondo Guterres comincerà a riunirsi a Ginevra "le prossime settimane", sarà formato da 150 membri: 50 del governo, 50 delle opposizioni, e 50 "indipendenti" ed esponenti della società civile e rappresentanti di comunità locali. Per i Fratelli musulmani, la creazione del comitato costituzionale "non è altro che la trasposizione di fatti militari presentati come fatti politici", in riferimento ai successi militari delle forze russe, iraniane e governative contro le opposizioni armate.(ANSAmed).