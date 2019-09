E' morto Jacques Chirac Aveva 86 anni. Fu presidente della Francia dal 1995 al 2007

(ANSAmed) - PARIGI, 26 SET - E' morto l'ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia.



Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico.



"Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina attorniato dai suoi cari. Serenamente": queste le parole di Frederic Salat-Baroux, marito della figlia Claude. In Assemblée Nationale, appena annunciata la scomparsa dell'ex capo dello stato, i deputati si sono alzati in piedi ed hanno osservato un minuto di silenzio. (ANSAmed)