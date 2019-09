ANSAmed - Agenda settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 27 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 30 settembre al 6 ottobre: LUNEDI' 30 SETTEMBRE AMMAN - Fiera internazionale del libro (fino al 10 ottobre).



LAMPEDUSA - Al via quattro giorni di workshop, dibattiti, visite guidate, mostre con la partecipazione di 200 studenti europei, organizzato dal comitato 'Tre ottobre', in occasione della 'Giornata della Memoria e dell'Accoglienza' (fino al 3 ottobre).



STRASBURGO - Ue, Sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.



RABAT - Riprende il processo contro Hajar Raissouni, la giornalista marocchina di 28 anni accusata di aborto illegale.



MARTEDI' 1 OTTOBRE STRASBURGO - Ue, discorso del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker in occasione del 70mo anniversario del Consiglio d'Europa.



MERCOLEDI' 2 OTTOBRE CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la violenza.



ISTANBUL - 1mo anniversario dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi.



GERUSALEMME - Al via il processo contro il premier Benjamin Netanyahu accusato di corruzione.



GIOVEDI' 3 OTTOBRE MARRAKECH - Osce, riunione autunnale (fino al 6).



SARAJEVO - Anniversario della morte di Gabriele Moreno Locatelli, il pacifista italiano di Canzo (Como) ucciso a Sarajevo durante una missione di pace.



VENERDI' 4 OTTOBRE LA VALLETTA - Al via Fosos - Floriana Granaries, la prima edizione di 'Mediterranean Stars Festival'.



COSENZA - Cerimonia finale dell'edizione 2019 del premio per la Cultura Mediterranea promosso dalla Fondazione Carical.



LUSSEMBURGO - Ue, consiglio dei ministri dell'Ambiente.



SABATO 5 OTTOBRE BELGRADO - Anniversario della rivolta contro il regime di Slobodan Milosevic.



DOMENICA 6 OTTOBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).