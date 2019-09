Siria,'primo incontro costituente il 30/10 a Ginevra' Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 SET - Il ministro degli Esteri siriano, Walid al Muallim, ha annunciato oggi che il prossimo 30 ottobre si svolgerà a Ginevra il primo incontro del comitato costituzionale siriano, sostenuto dall'Onu, e di cui fanno parte 50 membri del governo, 50 delle opposizioni e 50 "indipendenti".



Lo ha riferito la tv siriana di Stato, citando lo stesso Muallim.



In una dichiarazione alla tv di Stato siriana, Muallim ha detto che l'incontro del 30 ottobre a Ginevra sarà "preliminare". Alla seduta potranno partecipare, ha aggiunto il ministro siriano, i ministri degli esteri russo, turco e iraniano in qualità di rappresentanti dei tre "paesi garanti della tregua" nella Siria occidentale. Muallim ha detto che Russia, Turchia e Iran hanno partecipato attivamente nelle negoziazioni, mediate dall'Onu, per la composizione delle tre diverse liste di nomi dei membri che formano il comitato costituzionale siriano. (ANSAmed).