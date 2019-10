Egitto: Sisi, 'lotta a terrorismo e controllo sui prezzi' Presidente riunisce ministri dopo manifestazioni antigovernative

(ANSAmed) - IL CAIRO, 1 OTT - "Massimi sforzi nella lotta al terrorismo" e misure di controllo dei mercati per prevenire aumenti ingiustificati dei prezzi che pesano sulle classi più povere. Queste le direttive impartite dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi oggi durante una riunione con i ministri della Difesa, degli Esteri, dell'Interno e con i capi dei servizi segreti e dell'ente per il controllo amministrativo. Una consultazione ristretta dopo le limitate manifestazioni antigovernative dei giorni scorsi, le prime dopo diversi anni. Sisi, ha riferito il portavoce della presidenza, Bassam Radi, ha affermato che "l'Egitto continuerà la lotta contro il terrorismo e coloro che lo sostengono" e ha aggiunto che "il popolo conosce bene il numero di sfide alle quali la patria si trova di fronte". Sul fronte economico, il presidente ha dato istruzioni agli apparati di controllo dei mercati perché agiscano "con fermezza" per "portare davanti alla giustizia tutti coloro che monopolizzano i mercati, con l'obiettivo di mantenere la stabilità e l'offerta di tutte le merci a prezzi moderati per alleviare il fardello di coloro che hanno guadagni limitati". (ANSAmed).