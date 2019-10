Tunisia: Sinaoui, aspettiamo ancora più imprese da Italia 'Ma non per venire da noi a chiudere o perché hanno problemi'

(ANSAmed) - FIRENZE, 1 OTT - "Ci aspettiamo ancora più imprese italiane che vogliono crescere in Tunisia". Lo ha affermato Moez Sinaoui, ambasciatore tunisino in Italia, a margine di un convegno promosso da Confindustria Toscana per presentare alle aziende il nuovo bando di cooperazione dell'Aics.



L'ambasciatore Sinaoui ha tenuto a ricordare "l'ottimo rapporto" fra Tunisia e Toscana, così come fra la Confindustria locale Toscana e la Confindustria tunisina.



"In Tunisia non vogliamo imprese che hanno problemi o vogliono chiudere qua. Vogliamo imprese che vogliono crescere in Tunisia, e in Italia, e nel mondo, crescere insieme".



L'ambasciatore tunisino vede per il futuro un modello di cooperazione "basato sul partenariato" fra i due paesi, con "da parte italiana un valore aggiunto a livello tecnologico, e da parte tunisina un valore aggiunto a livello umano e di risorse, dunque un partenariato proficuo per tutte e due le parti".