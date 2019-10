Turchia: 'legami golpisti', mandati d'arresto per 70 soldati Accusati di infiltrazioni per conto della rete di Gulen

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 OTT - Nuove massicce operazioni in Turchia contro supposti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che il governo di Recep Tayyip Erdogan accusa di aver orchestrato il fallito golpe del 2016.



Sono 70 i mandati di cattura complessivi emessi stamani. La procura della capitale Ankara ha ordinato l'arresto di 20 militari, 9 dei quali tuttora in servizio. Altri 50 soldati sono ricercati su mandato della procura di Konya, nell'Anatolia centrale. Blitz di polizia sono in corso in 18 province turche.



Lo riporta Anadolu. (ANSAmed).