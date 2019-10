Croazia: presidenziali, Kitarovic si ricandida ufficialmente Presidente uscente avanti nei sondaggi. Il voto a dicembre

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 2 OTT - La presidente della Croazia, Kolinda Grabar Kitarovic, ha oggi ufficialmente confermato la propria candidatura a un secondo mandato nelle elezioni presidenziali previste per fine anno.



Per quanto la sua candidatura fosse data per scontata da mesi, Kitarovic le ha oggi voluto dare una forma ufficiale in un discorso davanti ai militanti dell'Unione democratica croata (Hdz, conservatori) del premier Andrej Plenkovic, partito che appoggia pienamente la sua rielezione. Nel suo messaggio ha ripetuto i principali punti della sua politica: patriottismo, difesa della famiglia tradizionale, e una forte posizione del Paese nell'Europa centrale.



Per ora tutti i sondaggi vedono Kitarovic in vantaggio rispetto ai suoi due principali sfidanti, l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic e il cantante Miroslav Skoro, esponente della destra sovranista e nazionalista. (ANSAmed).