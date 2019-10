Mediterraneo: Italia e Tunisia a confronto per conoscersi Convegno il 4 ottobre dell'Università di Harvard

(ANSAmed) - TUNISI, 2 OTT - Analizzare e mettere in discussione i molti modi in cui tunisini e italiani considerano se stessi e gli altri cittadini del Mediterraneo, attraverso le loro differenze linguistiche, religiose e culturali. E' l'obiettivo della prima conferenza organizzata a Tunisi dal Tunisia Office of the Center for Middle Eastern Studies at Harvard University il 4 ottobre dal titolo 'Mediterranean Cousins.Tunisia and Italy on opposite shores. A symposium examining kinship, exchanges and divides between Tunisia and Italy across time'. Un gruppo di studiosi per l'occasione discuterà delle loro ricerche sulla storia pre-moderna, moderna e contemporanea delle relazioni che legano le coste settentrionali e meridionali del Mediterraneo centrale. Gli interventi in programma esploreranno le relazioni tra Tunisia ed Italia nel tempo attraverso la letteratura, folklore, arte, cinema o musica, ma anche cibo e bevande, commercio, diplomazia, schiavitù e matrimoni misti. Tra gli oratori William Granara, Francesca Maria Corrao, Alfonso Campisi, Mohamed Ouerfelli, Ahmed Saadaoui, Leila Blili, Youssef Ben Ismail, Adnan El-Ghali, Silvia Finzi, Gabriele Montalbano.



