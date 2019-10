Israele: incontro Netanyahu-Lieberman per sbloccare crisi Un tentativo di sventare nuove elezioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 OTT - Il premier incaricato Benyamin Netanyahu ha ricevuto stamane Avigdor Lieberman, leader del partito Israel Beitenu, nel tentativo di superare la crisi politica che impedisce la costituzione di un nuovo governo. Ieri entrambi si sono detti interessati a sventare l'ipotesi di nuove elezioni, dopo quelle del 9 aprile e del 17 settembre conclusesi senza che il Likud o i centristi di Blu Bianco fossero in grado di formare un governo con i rispettivi alleati.



Lieberman è favorevole ad un governo "laico e liberale" composto dal Likud, Blu Bianco ed Israel Beitenu, con una alternanza alla carica di premier fra Netanyahu e Benny Gantz.



Ma Netanyahu non vuole in alcun caso rinunciare al 'blocco delle destre', un'alleanza politica stretta il mese scorso dal Likud con due partiti confessionali e con una lista nazionalista.



