Migranti: Avramopoulos ad Ankara dopo boom sbarchi in Grecia Colloqui con la Turchia insieme a ministri di Francia e Germania

(ANSAmed) - ISTANBUL, 3 OTT - Il commissario Ue uscente per le Migrazioni, gli Affari Interni e la Cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, è oggi ad Ankara insieme ai ministri dell'Interno di Francia e Germania, Christophe Castaner e Horst Seehofer, per incontrare i ministri degli Esteri e dell'Interno turchi, Mevlut Cavusoglu e Suleyman Soylu. Lo riferisce la delegazione di Bruxelles in Turchia. Al centro dei colloqui c'è la cooperazione sulle politiche migratorie e la tenuta dell'accordo del marzo 2016, dopo i significativi aumenti negli ultimi mesi dei flussi verso il territorio dell'Ue, soprattutto la Grecia.



Ankara ha fatto sapere di aver fermato da gennaio a settembre 315 mila migranti che tentavano l'attraversamento illegale, in netto aumento rispetto ai 268 mila dell'intero 2018. Atene denuncia dal canto suo un significativo aumento degli sbarchi nelle isole dell'Egeo, che a settembre hanno fatto registrato il record su base mensile dal 2016, con oltre 10 mila arrivi.



Dopo la Turchia, Avramopoulos, Castaner e Seehofer si recheranno domani proprio in Grecia per affrontare la questione con il premier Kyriakos Mitsotakis e i suoi ministri competenti.



(ANSAmed).