Tunisia: osservatori Ue, pari diritti a candidati In vista del ballottaggio delle elezioni presidenziali

(ANSAmed) - TUNISI, 3 OTT - Nel primo giorno della campagna elettorale del secondo turno delle elezioni presidenziali, "la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (Eu-Eom) esprime l'auspicio che questo ballottaggio sia organizzato in condizioni tali da garantire che il popolo tunisino possa esprimere pienamente la sua scelta sovrana". Lo scrive la missione di osservazione elettorale dell'Ue in una nota. "Pur ribadendo il suo rigoroso rispetto per l'indipendenza della magistratura, - si legge - l'Ue-Eom sottolinea l'importanza del fatto che il candidato Nabil Karoui sia in grado di fare campagna, nel rispetto del principio delle pari opportunità rispetto al candidato Kaïs Saïed, come previsto dalla legge tunisina e dagli impegni internazionali in materia elettorale. "La missione di osservazione elettorale dell'Ue rileva che, dal primo scrutinio del 15 settembre, la presidenza della Repubblica, l'Alta Autorità indipendente per le elezioni (Isie), l'Alta Autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva (Haica) e la televisione tunisina si sono espresse a favore di misure che consentano al candidato Nabil Karoui, in detenzione preventiva dal 23 agosto, di partecipare alla campagna elettorale, anche nei media e durante i dibattiti televisivi.



"La missione, che ha recentemente incontrato Saïd per discutere del processo elettorale, ha anche presentato alla corte una richiesta di visita da parte del Sig. Karoui, che è rimasta senza risposta fino ad oggi". "La missione di osservazione elettorale dell'Ue ricorda ai candidati, ai loro team e ai loro attivisti, l'importanza di condurre una campagna trasparente, libera da tensioni e disinformazioni, sul campo, nei media e sui social network". Domenica 13 ottobre si sfideranno per il ballottaggio presidenziale il giurista conservatore indipendente Kais Saied e il magnate Nabil Karoui, in carcere dal 23 agosto scorso con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale. (ANSAmed).