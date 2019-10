ANSAmed - Agenda settimanale dal 7 al 13 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 4 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 7 al 13 ottobre: LUNEDI' 7 OTTOBRE AMMAN - Ue, visita dell'Alto rappresentante deLla Politica estera, Federica Mogherini, in Giordania; incontro con il re Abdullah II e Ayman Safadi, ministro degli Esteri L'AJA - Onu, Conferenza stampa del relatore delle Nazioni Unite sul razzismo GINEVRA - Unhcr, conferenza stampa sugli apolidi, con l'ambasciatore dell'UNHCR e l'attrice Cate Blanchett TUNISI - Dibattito in diretta tv fra i candidati al ballottaggio presidenziale (anche l'8 e 9) MARTEDI' 8 OTTOBRE Nessun evento da segnalare MERCOLEDI' 9 OTTOBRE Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 10 OTTOBRE BARCELLONA - Quarto Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo con l'Alto rappresentante, Federica Mogherini BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Ximo Puig, presidente del governo di Valencia VENERDI' 11 OTTOBRE BRUXELLES - Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, riceve Moussa Faki, presidente della Commissione dell' Unione africana (UA) e riceve i capi delle rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri per un pranzo di lavoro SABATO 12 OTTOBRE VENEZIA - Ue, Sessioni plenaria del 2019 della Commissione di Venezia, con il commissario europeo Johannes Hahn DOMENICA 13 OTTOBRE TUNISI - Tunisia, ballottaggio per le elezioni presidenziali (ANSAmed).