ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: LA VALLETTA - Al via Fosos - Floriana Granaries, la prima edizione di 'Mediterranean Stars Festival'.



TUNISI - Conferenza dal titolo 'Mediterranean cousins. Tunisia and Italy on opposite shores'.



AMMAN - Fiera internazionale del libro (fino al 10 ottobre).



PALERMO - Debutta lo spettacolo 'Winter journey' sul dramma dei migranti.



NAPOLI - Al via convegno di due giorni sul tema dei patrimoni, materiali e non materiali, dell'area mediterranea (anche il 5).



COSENZA - Cerimonia finale dell'edizione 2019 del premio per la Cultura Mediterranea promosso dalla Fondazione Carical.



LUSSEMBURGO - Ue, consiglio dei ministri dell'Ambiente.



AMMAN - Fiera internazionale del libro (fino al 10 ottobre).



(ANSAmed).