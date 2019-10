Italia-Tunisia: ambasciatore Fanara incontra premier Chahed Punto su eccellenti relazioni bilaterali

(ANSAmed) - TUNISI, 4 OTT - "L'ambasciatore (Lorenzo) Fanara ha avuto un incontro molto cordiale con il Capo del Governo, Youssef Chahed". Lo scrive su Twitter l'ambasciata d'Italia in Tunisia precisando che durante l'incontro è stato "fatto il punto sull'eccellente livello delle relazioni tra Italia e Tunisia". Domenica prossima si vota in Tunisia per rinnovare i 217 membri del parlamento. (ANSAmed).