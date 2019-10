Marrakech ospita assemblea Osce sicurezza nel Mediterraneo Oltre 200 parlamentari del mondo riuniti su tema cooperazione

(ANSAmed) - RABAT, 4 OTT - Marrakech ha ospitato la 18ma riunione autunnale dell'OSCE PA, la prima in Marocco. I lavori dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, riuniscono oltre 200 parlamentari di tutto il mondo, Nord America, Europa, Asia centrale, Africa.



Fino al 6 ottobre, nell'hotel Movenpick di Marrakech, discuteranno del ruolo dell'OSCE e dei suoi partner per favorire la sicurezza nella Regione Euro-Mediterranea, con particolare riferimento a innovazione e buone pratiche, alle sfide economiche e ambientali che seguono i cambiamenti climatici e al tema della lotta contro l'intolleranza e la discriminazione di natura religiosa.



La conferenza è anticipata dal Forum Mediterraneo che segue forme e modelli di cooperazione Nord-Sud oltre che rapporti economici della Regione Mediterranea nell'era della globalizzazione. Domani 5 ottobre si riunirà anche la Commissione Permanente dell'OSCE PA. (ANSAmed).