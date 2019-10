ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BELGRADO - Trilaterale Turchia-Serbia-Bosnia Erzegovina, alla quale saranno presenti i tre componenti della presidenza collegiale bosniaca. TUNISI - Visita della missione del Fondo Monetario Internazionale nell'ambito della sesta revisione del programma di aiuti concesso alla Tunisia con il meccanismo del credito allargato (fino all'11).



BRUXELLES - Discussione dei ministri dell'Interno dell'Ue sul pre-accordo di Malta per stabilire un meccanismo temporaneo per la ridistribuzione sistematica dei migranti salvati dalle navi delle ong nel Mediterraneo centrale.



ROMA - Sala stampa Camera dei Deputati, ore 13 - Conferenza stampa sul tema 'Dai corridoi umanitari italiani a quelli europei'. ROMA - La Feltrinelli (via V.E. Orlando 78/81, Roma) ore 18 - Presentazione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo edizione 2019.



TUNISI - Dibattito in diretta tv fra i candidati al ballottaggio presidenziale).



AMMAN - Fiera internazionale del libro (fino al 10 ottobre).



(ANSAmed).