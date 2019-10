Siria: Erdogan, operazione militare al via in ogni momento Truppe Usa si ritirano dal confine turco. Curdi, ci difenderemo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 7 OTT - L'operazione militare turca per prendere il controllo del nord-est della Siria potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il via libera all'intervento ottenuto da Donald Trump. "C'è una frase che abbiamo sempre utilizzato: possiamo arrivare una notte all'improvviso. È assolutamente impossibile per noi tollerare ulteriormente le minacce di questi gruppi terroristici", ha aggiunto Erdogan in una conferenza stampa prima di partire per la Serbia, facendo riferimento alle milizie curde dell'Ypg.



Le dichiarazioni di Erdogan giungono poco tempo dopo la notizia che le forze Usa si sono ritirate dalle aree di confine con la Turchia del nord-est della Siria, come riferito dalle milizie a guida curda della Forze democratiche siriane (Fds), dopo il via libera della Casa Bianca all'operazione dell'esercito di Ankara oltre frontiera. L'avvio del ritiro americano dalle postazioni strategiche di Ras al-Ayn e Tal Abyad è confermato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus).



Intanto, le forze curdo-siriane hanno affermato di esser pronte a "difendere a ogni costo" il nord-est della Siria, in particolare la zona frontaliera con la Turchia esposta alla pressione turca. "La zona è ora diventata un teatro di guerra.



Noi siamo determinati a difendere il nordest a ogni costo", ha detto il portavoce delle forze curdo-siriane, Mustafa Bali, citato dai media locali e regionali. (ANSAmed).