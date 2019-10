Siria: Onu, ci stiamo preparando al peggio Ue, preoccupa Turchia, soluzione è non militare

(ANSAmed) - ROMA, 7 OTT - Le Nazioni Unite si stanno "preparando al peggio" nel nord est della Siria dopo che gli Stati Uniti si sono fatti da parte per permettere alla Turchia di effettuare azioni militari nella zona. "Non sappiamo cosa succederà. Ma ci prepariamo al peggio", ha dichiarato il coordinatore Onu per le operazioni umanitarie in Siria, Panos Moumtzis, sottolineando che le Nazioni Unite sono in contatto "con entrambe le parti sul campo". La nostra priorità, ha detto, è che qualsiasi eventuale azione della Turchia non abbia conseguenze sul piano umanitario.



Anche l'Ue ribadisce la sua preoccupazione "alla luce dell'annuncio della Turchia e degli Usa sulla situazione in Siria", e ricorda di avere sempre detto che "ogni soluzione a questo conflitto non può essere militare bensì deve passare attraverso una transizione politica, in conformità alla risoluzione Onu e al comunicato di Ginevra del 2014", secondo una portavoce della Commissione europea. "La ripresa delle ostilità rischia di aumentare le sofferenze delle popolazioni e di vanificare tutti gli sforzi politici, esortiamo i Garanti di Astana a cessare le ostilità", ha aggiunto la portavoce.



