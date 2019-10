Tunisia: legislative penalizzano partiti tradizionali Imprenditore vicino a Saied, 'bocciato sistema corrotto'

(ANSAmed) - TUNISI, 7 OTT - In relazione al voto per le legislative di ieri, che secondo i risultati degli exit poll, ad eccezione dell'islamico Ennhadha, ha penalizzato ancora una volta i partiti tradizionali, relegati in posizioni di coda, Faouzi Mahbouli, noto attivista politico, uomo d'affari, imprenditore sociale, membro della squadra della campagna elettorale del candidato al ballottaggio presidenziale Kaies Saied, ha dichiarato all'ANSA che "i tunisini ieri hanno bocciato ancora una volta il sistema dei partiti e i deputati corrotti, ma anche l'istituzione parlamentare in sé, esprimendo l'intenzione di preferire un modello di democrazia diretta locale quale quello proposto da Saied nel suo programma".



