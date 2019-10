Tunisia: legislative,testa a testa Ennahdha e partito Karoui Entrambi annunciano vittoria. Risultati ufficiali il 9 ottobre

(ANSAmed) - TUNISI, 7 OTT - In attesa dei risultati ufficiali delle elezioni legislative in Tunisia, previste il 9 ottobre, gli exit poll della società Sigma Conseil danno in testa il partito islamico Ennhadha con il 17,5% delle preferenze, seguito da vicino da Qalb Tounes, la formazione del magnate in cella Nabil Karoui con il 15,6%, il Partito Desturiano Libero (Pdl) di Abir Moussi con il 6,8%, la coalizione islamista Al Karama, guidata dall'avvocato populista islamico Seifeddine Makhlouf con il 6,1%, e il social-democratico Ettayar (Corrente democratica) di Mohamed Abbou al 5,1%. A seguire una grande quantità di liste minori.



Sia Ennhadha che Qalb Tounes hanno annunciato, attraverso i loro rispettivi portavoce, di risultare vincitori in base a dati in loro possesso. Bassa l'affluenza alle urne, che si è fermata al 41,3% mentre nel 2014 era stata del 69%.



Il voto per il rinnovo dei 217 membri del Parlamento è un test importante per la giovane democrazia tunisina che domenica 13 ottobre dovrà anche decidere il proprio presidente, con la scelta tra il giurista conservatore Kais Saied e il magnate populista Nabil Karoui, in cella dal 23 agosto scorso con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale.



Dopo lo tsunami del primo turno delle presidenziali del 15 settembre, con un voto che ha premiato due candidati antisistema, la consultazione odierna non fa che confermare la tendenza al voto-sanzione nei confronti dei partiti tradizionali, incapaci di intercettare il malcontento dei cittadini. Riesce a resistere solo l'islamico Ennhadha, che secondo Anouar Maarouf, attuale ministro delle Telecomunicazioni, ha saputo conservare la sua doppia natura di partito rivoluzionario e di governo.



Intanto è già partita la corsa alla ricerca di nuove alleanze che possano garantire un minimo di stabilità. Il leader di Ennhadha, Rached Ghannouchi, ha annunciato che "il partito governerà da solo o in coalizione con le forze della rivoluzione", mentre il partito Qalb Tounes di Karoui ha dichiarato che "il partito rimane aperto a tutte le forze, i partiti democratici e le figure nazionali che vogliono salvare il Paese e che sono consapevoli della gravità della situazione economica e sociale". Lo stesso Karoui del resto aveva dichiarato di non volere allearsi con Ennhadha che ritiene responsabile, insieme al premier Youssef Chahed, della sua incarcerazione. Con il rischio di un'eccessiva frammentazione la strada per la formazione di una maggioranza stabile in parlamento appare al momento tutta in salita. (ANSAmed).