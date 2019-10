ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TUNISI - Visita della missione del Fondo Monetario Internazionale nell'ambito della sesta revisione del programma di aiuti concesso alla Tunisia con il meccanismo del credito allargato (fino all'11).



RABAT - Recital musicale nell'ambito del ciclo 'All'opera in salotto' organizzato dall'Istituto italiano di Cultura in collaborazione con l'Ambasciata italiana.



TUNISI - Dibattito in diretta tv fra i candidati al ballottaggio presidenziale).



AMMAN - Fiera internazionale del libro (fino al 10 ottobre).



