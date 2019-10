Kosovo: Ue attende nuovo governo per ripresa dialogo Serbia Mogherini e Hahn, serve coesione parti anche per futuro Paese

(ANSAmed) - BRUXELLES, 8 OTT - "L'Unione europea attende con impazienza la formazione di un nuovo governo" in Kosovo, "è importante affinché" il Paese "possa riprendere rapidamente i lavori sulle riforme" strutturali e "sul dialogo con Belgrado".



Lo scrivono in una nota congiunta l'Alto rappresentate dell'Ue, Federica Mogherini, e il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, sottolineando che le elezioni legislative di domenica scorsa in Kosovo si sono svolte in modo "pacifico e ordinato".



Bruxelles fa appello a "tutti gli attori politici" affinché restino impegnati nei processi "fondamentali per il futuro del Kosovo e per i progressi sul cammino europeo".



La missione Ue di osservazione elettorale, nel frattempo, ha pubblicato i risultati preliminari. "Le elezioni - si legge nella dichiarazione odierna - sono state ben gestite e trasparenti. L'ambiente della campagna era vibrante e competitivo nella maggior parte del Kosovo", tuttavia si sono verificate "intimidazioni nelle aree serbe del Kosovo" e "irregolarità che dovrebbero essere affrontate dalle autorità".



La relazione finale della missione sarà pubblicata nei prossimi mesi. (ANSAmed).