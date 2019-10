Migranti: Paesi rotta est Ue,intesa Malta sia pilota per noi Grecia-Cipro-Bulgaria,ci sono tutti i segnali di una nuova crisi

(ANSAmed) - LUSSEMBURGO, 8 OTT - "Non siamo parte del meccanismo" temporaneo previsto dall'accordo di Malta, "ma quando ci sono meccanismi che promuovono una più equa condivisione del peso, in principio siamo a favore. Questo dovrebbe costituire un precedente per la regione più vulnerabile, che è quella del Mediterraneo orientale". Così il ministro greco Georgios Koumoutsakos, rispondendo al termine di una dichiarazione congiunta con gli omologhi di Bulgaria Mladen Marinov, e Cipro Constantinos Petrides in cui hanno spiegato di aver allertato i partner europei che "ci sono tutti i segnali di una nuova crisi migratoria".



I ministri hanno messo in guardia rispetto agli arrivi in "persistente aumento" sulla rotta del Mediterraneo orientale, richiesto i soldi per l'accordo con la Turchia, ed espresso preoccupazione per la situazione in Siria. In particolare, Cipro ha spiegato di aver domandato di ricollocare 5 mila migranti già ad agosto, e le "discussioni su questo sono in corso". Le richieste dei tre Paesi, espresse anche in un documento messo sul tavolo oggi, secondo gli interessati hanno avuto "un'accoglienza positiva".(ANSAmed).