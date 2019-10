Siria: curdi pensano ad alleanza con Assad contro Turchia

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 OTT - Le forze militari curdo-siriane non escludono di collaborare con il governo di Damasco in funzione anti-turca. Lo ha detto oggi Mazlum Abdi, comandante in capo delle forze curdo-siriane nel nord-est della Siria, ribadendo un concetto già espresso nei mesi scorsi di fronte alle insistenti minacce militari turche. "Stiamo considerando una partnership col presidente siriano Bashar al Assad con l'obiettivo di combattere le forze turche", ha detto Abdi.



