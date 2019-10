Tunisia: legislative, ha votato solo il 5% dei giovani Domani la pubblicazione dei risultati ufficiali

(ANSAmed) - TUNISI, 7 OTT - Il tasso di partecipazione alle urne delle elezioni legislative tunisine di domenica è stato del 41,32% in Tunisia e del 16,5% all'estero. Alle ultime legislative del 2014 il tasso di affluenza finale era stato del 69%. Lo ha detto il presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) Nabil Baffoun analizzando la partecipazione al voto.



Il 64% sono stati elettori maschi contro il 36% di elettrici.



Solo del 5% il tasso di affluenza alle urne dei giovani tra i 18 e i 25 anni, e del 4 delle elettrici donne della stessa età. La percentuale degli elettori recatisi alle urne di età tra i 25 e i 45 anni è stata del 33% (20% uomini e 13% donne).



La fascia di età che si è recata maggiormente ai seggi è stata quella degli over 45, con una percentuale del 57%. (39% uomini e 18% donne).



Mercoledì 9 la pubblicazione dei risultati ufficiali.



