Tunisia:un seggio al fratello latitante di Nabil Karoui Alle elezioni legislative, nel collegio di Biserta

(ANSAmed) - TUNISI, 8 OTT - Ghazi Karoui, socio in affari e fratello dello sfidante al ballottaggio presidenziale, il magnate in cella Nabil Karoui, ha ottenuto un seggio da deputato come capolista del partito Qalb Tounes nel collegio di Biserta.



Lo ha reso noto il presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) Nabil Baffoun, precisando che "la questione se potrà raggiungere o meno il suo posto in Parlamento dipende da altre parti in gioco".



Ghazi, infatti, come il fratello è destinatario dal 23 agosto scorso di un mandato di arresto per riciclaggio ed evasione fiscale, al quale è riuscito a sfuggire rendendosi irreperibile.(ANSAmed).