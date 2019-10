ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 10 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BRUXELLES - Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, riceve Moussa Faki, presidente della Commissione dell'Unione africana (UA) e riceve i capi delle rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri per un pranzo di lavoro.



TUNISIA - Ore 21:00 - Dibattito televisivo in diretta tra i due sfidanti per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, il giurista conservatore indipendente, Kais Saied e il magnate Nabil Karoui.



ANKARA - Visita del Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che incontra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



ANKARA - Visita del capo degli affari umanitari dell'Onu, Mark Lowcock, per incontrare alti funzionari turchi, donatori, agenzie delle Nazioni Unite, Ong locali e internazionali dopo gli ultimi sviluppi della situazione in Siria.



TORRECUSO (BENEVENTO) - Assemblea regionale della Coalizione internazionale della Terra con i rappresentanti di 9 Paesi Med (fino al 12).



SIRACUSA - 'Incontrimpresa 2019 - Connext Sicilia Catania Siracusa', evento di networking organizzato da Confindustria Catania e Confindustria Siracusa.



TUNISI - Visita della missione del Fondo Monetario Internazionale nell'ambito della sesta revisione del programma di aiuti concesso alla Tunisia con il meccanismo del credito allargato.



CARTAGINE - 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31).



