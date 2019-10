ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 10 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BARCELLONA - Quarto Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo con l'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini.



TUNISI - Mostra pittorica di Corrado Veneziano per celebrare il 500esimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, con un'esposizione del 'Codice atlantico'.



CARTAGINE - Al via la 25esima edizione dell'Ottobre musicale di Cartagine (fino al 31 ottobre).



TORRECUSO (BENEVENTO) - Al via l'assemblea regionale della Coalizione internazionale della Terra con i rappresentanti di 9 Paesi Med (fino al 12).



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Ximo Puig, presidente del governo di Valencia.



TUNISI - Visita della missione del Fondo Monetario Internazionale nell'ambito della sesta revisione del programma di aiuti concesso alla Tunisia con il meccanismo del credito allargato (fino all'11).



AMMAN - Fiera internazionale del libro.



